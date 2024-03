Atletico Madrid-Inter | un grande dubbio per Simeone! Probabile formazione – SM

(Di lunedì 11 marzo 2024)andrà in scena mercoledì sera alle 21. Per, secondo quanto riferito da SportMediaset, c’è undi– L’si prepara alla sfida di ritorno contro l’. Mercoledì sera andrà in scena il match che vale l’approdo ai quarti di finale di Champions League., secondo SportMediaset, è in attesa di capire se Griezmann sarà a disposizione: in caso di forfait del francese pronto Depay a far coppia con Morata. In difesa, senza Gimenez, pronto Savic. A centrocampo Saul dovrebbe far spazio a Llorente. Di seguito ladell’...

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì, con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca Rossi , insieme ad altri ospiti ... (inter-news)

Atletico Madrid-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: Atletico Madrid-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni: L'Inter di Simone Inzaghi ha quasi archiviato il discorso scudetto, visti i 16 punti di vantaggio sul secondo posto, e adesso può immergersi nuovamente nella Champions ...

TS – Atletico Madrid in crisi, ma in casa è tutta un’altra squadra. L’Inter…: TS – Atletico Madrid in crisi, ma in casa è tutta un’altra squadra. L’Inter…: I colchoneros di Simeone, sconfitti anche nell'ultimo turno di Liga, stanno attraversando un momento complicato ...

Atletico Madrid – Inter streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Atletico Madrid – Inter streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Mercoledì 13 marzo alle ore 21:00 si terrà la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 tra Atletico Madrid e Inter. La partita sarà visibile in diretta in ...