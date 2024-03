Atletico Madrid-Inter | Simeone prova l’undici! Griezmann cvd

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’si è allenato in mattinata in vista della partita contro l’in Champions League. Diegohato la formazione, conche non lascia dubbi. ULTIME ? Antoinecome volevasi dimostrare (cvd) ci sarà contro l‘. Oggi l’attaccante francese si è allenato regolarmente con il resto della squadra e, come riferisce Marca, guiderà mercoledì i suoi per cercare di rimontare lo 0-1 maturato a San Siro. Finita, dunque, la pretattica del ‘Cholo’, strategia peraltro già utilizzata all’andata con Alvaro Morata.ha giàto la formazione che mercoledì dovrebbe sfidare l’in partenza al Civitas Metropolitano:...

Atletico Madrid – Inter streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Atletico Madrid – Inter streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv: Mercoledì 13 marzo alle ore 21:00 si terrà la sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 tra Atletico Madrid e Inter. La partita sarà visibile in diretta in ...

Pagina 0 | Atletico Madrid-Inter: notte magica per Bastoni in Champions Quota 150 per...: Pagina 0 | Atletico Madrid-Inter: notte magica per Bastoni in Champions Quota 150 per...: Nella bolgia del Metropolitano l'Inter di Inzaghi cerca il pass per i quarti di Champions. I nerazzurri hanno vinto 1-0 all'andata, una delle 13 vittorie di fila di questo 2024 da urlo per Lautaro e c ...

Godin: "Per l'Atletico Madrid è una finale, il Wanda Metropolitano sarà una pentola a pressione": Godin: "Per l'Atletico Madrid è una finale, il Wanda Metropolitano sarà una pentola a pressione": Calcio ora per ora Doppio ex della sfida, Diego Godin, 38enne centrale uruguagio, ha presentato Atletico Madrid-Inter: "I nerazzurri sono superiori: hanno perso 2… Leggi ...