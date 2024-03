Atletico Madrid-Inter | niente Champions per Arnautovic e Carlos Augusto

(Di lunedì 11 marzo 2024)trasferta aper Marko. I due giocatori dell', fermati entrambi da un infortunio nella trasferta a Bologna, sono stati sottoposti questa mattina agli esami di rito che hanno evidenziato per l'austriaco un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra e per il brasiliano un'elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Entrambi verranno rivalutati nei prossimi giorni, ma di certo non potranno essere d'aiuto nella gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague contro l'in programma questo mercoledì. Nessuno dei due era tra i probabili titolari, di certo però Inzaghi perde delle importanti alternative a gara in corso. In particolare il giocatore prelevato la scorsa ...

