Atletico Inter | Godin | «A Madrid i tifosi sono un giocatore in più»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024)doppio ex della sfida ha parlato in vista della gara di ritorno in Champions tra le due squadredoppio ex della sfida ha parlato in vista della gara di ritorno in Champions tra le due squadre. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: SFIDA DI RITORNO – «L’deve fare la partita, e ci proverà. Non parlo di dominio del gioco o di occasioni, ma di controllo emozionale, di sensazioni, dell’essere più diretti, verticali, pressare più alto e rubar palla in zone nevralgiche in campo rivale per creare occasioni da gol. L’non può speculare, deve attaccare la gara» PRONOSTICO – «Dico 50 e 50. Perché giocando in casa l’ha un ...