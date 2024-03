Atalanta e Roma | pari con Juventus e Fiorentina La volata Champions | il calendario aiuta e le rivali rallentano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Inizia il conto alla rovescia: dieci giornate al termine della stagione, che per il Bologna ha il dolce sapore della lungaper lae per il ritorno in Europa. Unache inizia dopo aver sfiorato l’impresa di fermare il percorso netto dell’Inter, ma che lascia il Bologna al quarto posto solitario, chiamato a guardarsi dai ritorni di(2-2 a Firenze) e(2-2 a Torino con la). Il Bologna ha fatto fin qui 51 punti in 28 giornate e viaggia alla media di 1,8 punti a partita, che in proiezione significherebbe chiudere a 69-70 punti: è un passo che nelle ultime due stagioni ha garantito il quarto posto, mentre tre stagioni fa il sesto che valeva l’Europa League. Per reggere il passo il Bologna dovrebbe portare a casa 19 punti nelle ultime 10 ...