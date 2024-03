Atalanta | Champions League possibile? La media punti tra previsioni | concorrenza e numeri

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nonostante il Tour de Force, l’riuscirà a stare in zona: ia confronto con la stagione nerazzurra scorsa Il Tour de Force dell’in questo momento si sta dimostrando stabile: zero vittorie, ma dall’altra parte orgoglio e maglia sudata stanno consentendo alla Dea di fare piccoli passi (per quanto siano i trea fare la differenza). La domanda sorge spontanea: riuscirà la Dea ad andare inconsiderando unaquinta posizione come bonus? Ecco un po’ diconfrontando sia l’anno scorso che il contesto attuale orobico. L’anno scorso nel girone di ritorno l’aveva unadi 1,53 a partita conquistando 29 ...

