Astronomia | sta per esplodere una stella | sarà visibile ad occhio nudo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel firmamento notturno sta per verificarsi un fenomeno astronomico di rara bellezza e intensità: l'esplosione di una nova, T Coronae Borealis (T CrB), che promette di illuminare il cielo con una luminosità paragonabile a quella dellaPolare. Questo evento, già cominciato e che dovrebbe terminare entro settembre 2024, rappresenta un'occasione unica per gli appassionati die per chiunque alzi lo sguardo verso il cielo notturno. Un fenomeno astronomico di rara bellezza T CrB, situata nella cozione della Corona Boreale, a circa 3.000 anni luce dalla Terra, è nota come nova ricorrente. L'ultima volta che ha illuminato il cielo risale al 1946, e gli astronomi prevedono che il prossimo picco di luminosità si verificherà nel corso del 2024. Normalmente, questaha una magnitudine di +10, ...