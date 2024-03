AstraZeneca | “Importante rimborso dapagliflozin in scompenso cronico”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – “E’ un momento moltoperché oggi si sancisce la rimborsabilità dinell’ambito dellocardiaco in tutto lo spettro della frazione di eiezione. E’ il primo farmaco ad avere il riconoscimento di questa indicazione, appunto, su tutti i fenotipi dicardiaco. Nessun paziente viene lasciato indietro. Ma non solo nellocardiaco, perchéè stato il primo trattamento in ambito di malattia renale cronica, che affligge altrettanti milioni di pazienti nel nostro Paese, ed anche il primo degli Sglt2 inibitori ad essere approvato e rimborsato in Italia nel lontano 2012 per il diabete mellito. Oggi quindi si chiude un cerchio nell’ambito del riconoscimento del valore di questo farmaco anche nel nostro ...

