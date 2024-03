Asl Roma 3 | open day screening colon retto a Fiumicino | Ostia e nel XII Municipio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 11 marzo 2024) Unday per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dellodel: mercoledì 13 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, l’iniziativa si svolgerà in tre sedi della Asl3 dove i residenti in questo territorio di età tra 50 e 74 anni potranno ritirare, senza appuntamento, il kit necessario per effettuare gli esami. Le tre strutture scelte sono il Poliambulatorio di Colle Massimo, Largo Quaroni, 4 (XII), il Poliambulatorio diAntica in Via delle Saline, 2 e infine il Poliambulatorio di, Via Coni Zugna 173. L’Day rientra nell’iniziativa ‘Nel nome di Igea! La Prevenzione del cancro delsalva la Vita’, promossa dalla Asl ...