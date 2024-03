Asl | i camper della salute fanno tappa a Lauro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con iper lo screeningmammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Sabato 16 marzo, in collaborazione con il Comune die con l’Assessorato alle Politiche sociali, idell’ASL farannoin Piazza Nobile presso Palazzo Pignatelli dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Per prenotazioni Tel. 3505905875 Per le donne dai 50 ai 69 anni sarà possibile aderire allo screeningmammella, con l’esecuzione gratuitamammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni sarà possibile aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del ...

