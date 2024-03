Ascolti tv del 10 marzo | l’ultima di Màkari 3 si scontra con Lo show dei record

L'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un momento importante per sensibilizzare riguardo le discriminazioni di cui le donne sono ancora oggetto in tutto il mondo. Da tempo, ... (quotidiano)

Venerdì 8 marzo su Rai 1 in prima serata è tornata con The Voice Senior. Mentre Rai 2 e Rai 3 celebrano la Festa delle donne con due film speciali. Canale 5 invece propone la fiction cult Terra ... (dilei)

La serata di sabato 9 marzo è stata ricca per i telespettatori, tra conferme e novità. Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di C’è Posta per Te con l’inossidabile Maria De Filippi , sempre ... (dilei)

Gabriele Corsi racconta tutte le novità di “Don’t Forget the Lyrics”: Gabriele Corsi racconta tutte le novità di “Don’t Forget the Lyrics”: La quarta stagione della gara musicale si è chiusa lo scorso dicembre con ottimi Ascolti e ora si torna a furor di note ... ogni tanto arrivo e comincio a cantare e improvvisare. C’è la band del ...

Muore a 19 anni nell’incidente, lo strazio del papà: «La mia Marika aveva tutta la vita davanti»: Muore a 19 anni nell’incidente, lo strazio del papà: «La mia Marika aveva tutta la vita davanti»: Non si conosce ancora la data del funerale, ma già per questa sera ... per tutti noi, come abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia. Tuttavia, dopo la notizia dell’incidente, oggi è difficile ...

Le indagini di Lolita Lobosco, trama seconda puntata (11 marzo): Le indagini di Lolita Lobosco, trama seconda puntata (11 marzo): L’11 marzo 2024, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, fiction diretta inizialmente da Luca Miniero (prima e seconda ...