ASCOLTI TV 10 MARZO 2024 | 4 | 4 MILIONI PER L’ULTIMA DI MAKARI 24 | 1% | I RECORD 13 | 1% | FAZIO 9 | 7%+7 | 4% | OTTIMI GLI OSCAR 15 | 2% E MENTANA 7 | 7%

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tutti in spiaggia perscena di… a presto! PRIME TIME Nella serata di ieri su Rai1puntata di Màkari 3 con Claudio Gioè ha raccolto 4.386.000 telespettatori e il 24,11% di share. Su Canale 5 Lo Show deicon Gerry Scotti ha raccolto davanti al video 1.998.000 telespettatori con uno share del 13,1%. Su Rai2 911 intrattiene 671.000 telespettatori medi e uno share del 3,21%. A seguire 911: Lone Star ottiene un a.m. di 656.000 telespettatori (3,4%). Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha divertito 901.000 telespettatori con uno share del 5,23%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha debuttato con 980.000 telespettatori e il 5,13% di share (Anteprima al 3,85% con 803.000 telespettatori). Su Rete 4 il talk show Zona Bianca è piaciuta a 556.000 telespettatori (4,11% di share). Su La7 la breve ...

Makari (Us Rai) Nella serata di ieri, Domenica 10 Marzo 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Màkari 3 ha conquistato 4.386.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ... (davidemaggio)

Makari (Us Rai) Nella serata di ieri, Domenica 10 Marzo 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Màkari 3 ha conquistato 4.386.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ... (davidemaggio)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a bubinoblog©

Ascolti 10 marzo: l’ultima puntata di Màkari 3 fa più del doppio di Scotti: ASCOLTI 10 MARZO: l’ultima puntata di Màkari 3 fa più del doppio di Scotti: Si è chiusa nella serata di ieri, domenica 10 MARZO 2024, la sfida in ASCOLTI tra la terza stagione di Màkari e Lo show dei record, con la netta vittoria ...

DAZN e Digitalia 08 rinnovano accordo per la raccolta pubblicitaria della Serie A: DAZN e Digitalia 08 rinnovano accordo per la raccolta pubblicitaria della Serie A: DAZN e Digitalia 08 rinnovano accordo per la raccolta pubblicitaria della Serie A, DAZN e Digitalia’08 (Gruppo Mediaset) annunciano di aver rinnovato l’accordo con estrema e reciproca soddisfazione pe ...

Gli ascolti tv del 10 marzo, i dati auditel di ieri: Màkari e Lo show dei record: Gli ASCOLTI tv del 10 MARZO, i dati auditel di ieri: Màkari e Lo show dei record: Gli ASCOLTI tv e gli spettatori di ieri, domenica 10 MARZO.