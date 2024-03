Arrestato Gianpiero Santamaria | blogger e coordinatore provinciale del movimento di Gianni Alemanno

(Di lunedì 11 marzo 2024)diIndipendenza, il partito di destra di recente fondazione guidato da. Le ragioni dell’arresto, avvenuto lunedì 11 a Voghera, in provincia di Pavia, per ora non sono note: né la polizia, né il suo legale hanno dato comunicazioni ufficiali. La sua attività dinegli scorsi anni lo ho portato più volte a scontrarsi con esponenti della politica locale, e quella attuale non è la prima indagine suo carico. Nel 2022 era statoper i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, era stato indagato per danneggiamento ed era stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale. ...

Sassari: ammonito per stalking, si infuria e va a casa della ex. Poi aggredisce i poliziotti, arrestato: Sassari: ammonito per stalking, si infuria e va a casa della ex. Poi aggredisce i poliziotti, Arrestato: Ha minacciato la donna e i genitori, all’arrivo degli agenti si è scagliato contro: ora l’uomo è rinchiuso nel carcere di Bancali ...

Fa inginocchiare i due badanti del padre e gli spara in testa: poi costruisce un barbecue in muratura per nascondere i cadaveri: Fa inginocchiare i due badanti del padre e gli spara in testa: poi costruisce un barbecue in muratura per nascondere i cadaveri: Dopo anni di buio fitto, nel 2021 Giampiero Riccioli venne Arrestato con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Il movente Riccioli li avrebbe eliminati dopo che Alessandro e Luigi ...

Stazione Termini, maxi-sequestro di cibo pericoloso in strada: merce avvolta con i volantini delle offerte dei supermercati: Stazione Termini, maxi-sequestro di cibo pericoloso in strada: merce avvolta con i volantini delle offerte dei supermercati: Oltre due quintali di merce sequestrata. E qui dentro c'era praticamente di tutto: dal pollo al riso, dalle salse alle bevande. Quanto a rispetto delle norme igieniche per la vendita dei ...