(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTredi origine albanese sono stati arrestati dai carabinieri su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nei loro confronti, la Procura sammaritana che ha coordinato le indagini, contesta numerosiin abitazione commessi tra le province dirta e Fermo. L’inchiesta partì da un furto in abitazione avvenuto a Vitulazio, nelrtano, nel dicembre 2022; i carabinieri della locale stazione accertarono che fu in particolare un albanese, peraltro claudicante, ad arrampicarsi suidel metano fino al primo piano di un palazzo, asportando fedi, orologi preziosi, collane, bracciali. In pochi mesi il ladro acrobata fu identificato, e poco dopo furono individuati anche i complici, tutti connazionali e bravi ad ...

Arrampicati sui tubi per furti nelle case, presi ladri acrobati: Arrampicati sui tubi per furti nelle case, presi ladri acrobati: Tre ladri acrobati di origine albanese sono stati arrestati dai carabinieri su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nei loro confronti, la Procura sammaritana che ...

Crescere bambini felici: un metodo “vichingo” dalla Danimarca: Crescere bambini felici: un metodo “vichingo” dalla Danimarca: Gli studi condotti sui bambini mostrano che non sono quelli che si arrampicano su un albero, cadono e si rompono una gamba ad avere paura dell’altezza. Ce l’hanno quelli che non si sono mai ...

Omicidio allo Sperone, fuori pericolo l'uomo gravemente ferito nell'agguato: a breve sarà interrogato: Omicidio allo Sperone, fuori pericolo l'uomo gravemente ferito nell'agguato: a breve sarà interrogato: Alessio Salvo Caruso, raggiunto da diversi proiettili in via XXVII Maggio, dopo essere rimasto in coma per diversi giorni ora si è svegliato. Dovrà essere sentito sia sull'uccisione di Giancarlo Roman ...