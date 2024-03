Arnautovic | niente ‘beffa’ dall’Austria per l’Inter | recupero ad Appiano

(Di lunedì 11 marzo 2024)beffaperriguardo Marko: il suo nome non figura infatti nella lista dei convocati di Ralf Rangnick per le sfide amichevoli contro Slovacchia e Turchia e potrà restare adGentile per recuperare al meglio dall’infortunio. NON CONVOCATO – Markoresterà adGentile per recuperare al meglio dall’infortunio muscolare patito nella gara contro il Bologna. La conferma arriva dalla lista dei convocati di Ralf Rangnick, Commissario Tecnico dell’Austria, che ha deciso di escludere l’attaccante delper le due sfide contro Slovacchia e Turchia. Lo staff medico nerazzurro potrà così seguire il suoal meglio, come quello di Carlos Augusto, che saranno rivalutati nei ...

Simone Inzaghi rischia di perdere due pedine per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid, in programma mercoledì prossimo. A fine primo tempo si è infatti ... (sport.quotidiano)

Simone Inzaghi rischia di perdere due pedine per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid, in programma mercoledì prossimo. A fine primo tempo si è infatti ... (sport.quotidiano)

Inter, le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto: niente Atletico: Inter, le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto: niente Atletico: Risentimento al bicipite per l'attaccante austriaco, elongazione per l'esterno brasiliano. Inzaghi non affretterà i tempi ...

Inter, le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto: niente Atletico, l'austriaco torna dopo la sosta: Inter, le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto: niente Atletico, l'austriaco torna dopo la sosta: Inter Risentimento al bicipite per l'attaccante austriaco, elongazione per l'esterno brasiliano. Inzaghi non affretterà i tempi La vittoriosa trasferta di Bologna ha presentato il conto all'Inter di S ...

FCIN1908 / Inter, Arnautovic e C. Augusto non partono per Madrid: quando possono tornare: FCIN1908 / Inter, Arnautovic e C. Augusto non partono per Madrid: quando possono tornare: L'Inter prepara il match in programma mercoledì sera contro l'Atletico Madrid: la squadra di Inzaghi deve difendere la vittoria conquistata all'andata per 1-0 contro gli spagnoli. Per il match in ...