Armi atomiche per l’F-35 Una svolta anche per l’Europa e l’Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’F-35 diventa il primo caccia di quinta generazione a ottenere la certificazione per trasportare ordigni nucleari. Una novità che permette adesso agli Stati Uniti di affiancare il caccia della Lockheed Martin alle altre piattaforme della triade atomica a stelle e strisce, accanto ai caccia F-15E e F-16, i bombardieri strategici B-2 e B-52H, i missili balistici intercontinentali Minuteman III e i sottomarini classe Ohio. Con mesi di anticipo rispetto a quanto preventivato dalle Forze armate Usa, il Lightning II è stato abilitato all’impiego della bomba nucleare a caduta B61/12, l’ultima versione della famiglia di ordigni sviluppati a partire dagli anni Sessanta. La certificazione è stata assegnata in particolare solo alla variante Alfa all’F-35, quella a decollo e atterraggio convenzionale, escludendo quindi per ora le versioni Bravo (a decollo corto e atterraggio verticale, Stovl) e ...

