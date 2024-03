Arluno | esce dal supermercato e viene travolta da un tir | gravissima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – Una donna di una sessantina di anni è stata investita questo pomeriggio, lunedì 11 marzo, da un autoarticolato ad. Il grave incidente è accaduto dopo le 16,30 nella zona di via Adua, strada che corre in parallelo al tratto di A4 che attraversa la cittadina. La donna, secondo una ricostruzione dell’accaduto, era uscita dalFamila con le borse della spesa e stava attraversando la strada, quando è stata colpita e. L'autista del tir non avrebbe visto la signora, urtandola con violenza e facendola cadere sull'asfalto mentre riprendeva la sua corsa verso, dopo un momento di sosta in via Castiglioni. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Rho Soccorso e un’automedica. La donna ha subito un colpo violento al volto e a una gamba. È stata ...