Arizona Tennis Challenger | Berrettini verso l’esordio | domani in campo con Gaston

(Di lunedì 11 marzo 2024) Phoenix, 11 marzo 2024 – Mancano poche ore e Matteotornerà in. Ilta romano ha subìto un grave infortunio alla caviglia e ha trascorso molti mesi nella riabilitazione e al recupero fisico.sarà in sfida all’175 di Phoenix, un torneo importante in Atp sul cemento, in cui l’Azzurro, numero 154, punterà al massimo. Nella partita d’esordio incontrerà il francese Hugo, numero 85 al mondo, che non ha mai affrontato in carriera. Anche Fabio Fognini, numero 108 in ATP, sarà innel Torneo. Ilta ligure debutterà invece contro lo statunitense Michael Mmoh, 26enne numero 125 del mondo. Foto supertv.it