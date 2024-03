Area di sosta Roma – Corbucci Pd | “Inaugurato il parcheggio di scambio della stazione Conca d’Oro”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Dopo oltre dieci anni di attesa, è stato finalmente, oggi, ildimultipianometro. Un’ottima notizia che i cittadini aspettavano dal 2012, quando in concomitanza con l’inaugurazione dell’allora capolineaB1 si sarebbe dovuto aprire anche il. Il, realizzato su due livelli interrati, avrà una capacità totale di 203 posti auto, di cui 5 posti saranno riservati ai disabili. Ci saranno, inoltre, 14 posti per i ciclomotori. Gli accessi carrabili saranno due: uno in ingresso da via Martana, con corsia di canalizzazione da Via Val Di Cogne, l’altro in uscita su viale Tirreno. Ilsarà aperto dalla domenica al ...

Un uomo di origine campana è stato arrestato dalla polizia stradale di Orvieto per aver aggredito la compagna in un’area di sosta della A1 . A dare l’allarme, la figlia di dieci anni della donna. ... (gazzettadelsud)

Paura questa mattina intorno alle 7:00 sulla statale 100, nei pressi di San Basilio. A causa di un guasto un Tir è andato in fiamme . L'autista è riuscito a fermarsi in una stazione... (quotidianodipuglia)

Aree sosta per il periodo estivo: aggiornamento in prefettura e tavolo tecnico in Regione: Aree sosta per il periodo estivo: aggiornamento in prefettura e tavolo tecnico in Regione: Nuovo confronto tra prefetto e i Comuni costieri in merito alla pianificazione e la disponibilità dei parcheggi temporanei. Si punta ad un tempestivo avvio delle procedure autorizzative per consentire ...

Avviati i lavori per costruire la nuova palestra nell'area del PalaMariotti: Avviati i lavori per costruire la nuova palestra nell'Area del PalaMariotti: Presenti il sindaco Peracchini, gli assessori Frascatore e Cimino, con l'amministratore delegato della ditta appaltatrice Tipiesse ...

"Sosta gratis nel fine settimana e abbonamenti al PisaMover. Può funzionare, proviamoci": "sosta gratis nel fine settimana e abbonamenti al PisaMover. Può funzionare, proviamoci": È una strada anche per combattere il turismo mordi e fuggi". Quanto a nuove aree sosta "Non sta a me dire dove si può costruire un parcheggio, però mi chiedo, realisticamente, dove si potrebbe fare