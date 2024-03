Apple MacBook Air 15? con Chip M3 2024 | La Nuova Frontiera della Tecnologia e Design

(Di lunedì 11 marzo 2024)Air 15? conM3 (): Un Salto nel FuturoPortabilità e delle Prestazioni Introduzioneintroduce unadimensione nella lineaAir con il lancio del modello da 15? equipaggiato con ilM3 nel. Questo laptop non solo segna un’evoluzione nella famigliaAir per le sue dimensioni e prestazioni, ma stabilisce nuovi … ?

Identico nel design e nel prezzo al modello precedente, rappresenta però un notevole passo avanti nelle prestazioni grazie al nuovo chip. E col Neural Engine è perfetto per le applicazioni che ... (repubblica)

Il 2024 sarà l'anno dei Mac con M3 L'elenco dei nuovi computer Apple in arrivo: Il 2024 sarà l'anno dei Mac con M3 L'elenco dei nuovi computer Apple in arrivo: Il 2024 di Apple si è aperto ufficialmente con il debutto del MacBook Air M3. Nel corso dell'anno potrebbero debuttare altri Mac con lo stesso chip.

MacBook Air 2024: tutte le novità sui nuovi portatili Apple: MacBook Air 2024: tutte le novità sui nuovi portatili Apple: In consegna i primi MacBook Air 2024: ecco le novità dei nuovi portatili Apple e tutti i dettagli sulle prossime nuove uscite!

Apple non commette lo stesso errore: il MacBook Air M3 "base" ha un SSD più veloce: Apple non commette lo stesso errore: il MacBook Air M3 "base" ha un SSD più veloce: Dopo lo scivolone di qualche anno fa (e le tante critiche), Apple aggiusta il tiro: il MacBook Air M3 con SSD da 256GB non è penalizzato.