Appesa nel vuoto in Montagnola | gli agenti salvano una quindicenne dal suicidio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 11 marzo 2024 – È stato il 118 a dare l’allarme alla polizia: “Al Pincio dellac’è unache minaccia il”. Così, la pattuglia composta dal vice sovrintendente Massimiliano Pulega e dalla agente Silvia Graziani si è precipitata in via Indipendenza, cercando di individuare la giovanissima. I poliziotti delle Volanti appena arrivati hanno notato nei pressi della balconata due ragazzini che discutevano. La, appena vista la polizia, si è lanciata contro il parapetto e lo ha scavalcato, rimanendo penzoloni nel. Solo la prontezza di riflessi della agente Graziani ha evitato il peggio: la poliziotta è riuscita ad afferrare la ragazzina per una gamba, tirandola su e mettendola poi in sicurezza con l’aiuto del collega. La giovanissima era molto agitata e ...