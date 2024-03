(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Cdm approva in maniera definitiva il dl per le persone anziane: raggiungiamo une soprattutto saniamo oltre 20 anni di attesa. E' una riforma fondamentale per l'l'Italia, prima in Europa per numero die seconda al mondo. Grazie a questa riforma inizieremo a poter dare certezze alle personein termini di miglioramento della qualità della vita, della possibilità di scongiurare isolamento e solitudine, di semplificare l'accesso ai servizi e promuovere così questa stagione della vita in maniera dignitosa". Lo dice Maria Teresa, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, dopo il Cdm. "Glisono la parte essenziale della nostra società, hanno ...

Oltre un miliardo di euro per avviare la riforma sull'assistenza a 14 milioni di anziani e una nuova "prestazione universale" introdotta in via sperimentale e graduata, per i casi gravissimi dal 1 ... (iltempo)

ROMA – Per l’attuazione del decreto legislativo sugli anziani , approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, sono messe a disposizione risorse per oltre un miliardo di euro. E’ quanto ... (lopinionista)

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Avvenire” è intervenuta la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci Se non si tratta di una vera e propria svolta , per quanto ... (cityrumors)

Anziani: Bellucci, 'da Cdm ok definito a dl, raggiunto altro obiettivo Pnrr': Anziani: Bellucci, 'da Cdm ok definito a dl, raggiunto altro obiettivo Pnrr': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Cdm approva in maniera definitiva il dl per le persone anziane: raggiungiamo un altro obiettivo Pnrr e soprattutto saniamo oltre 20 anni di attesa. E' una riforma fonda ...

Decreto anziani, ok del Parlamento a cinque condizioni: Decreto Anziani, ok del Parlamento a cinque condizioni: Sul decreto legislativo per l'attuazione della riforma delle politiche per la non autosufficienza, il governo incassa nei tempi previsti il parere favorevole delle Commissioni di Camera e Senato. Il P ...

Dlgs Anziani, con il via libera delle commissioni di Camera e Senato il passaggio definitivo in Cdm: Dlgs Anziani, con il via libera delle commissioni di Camera e Senato il passaggio definitivo in Cdm: «Ringrazio le Commissioni di Camera e Senato, che oggi hanno dato parere favorevole al decreto legislativo attuativo della Riforma in favore delle persone anziane, per il loro prezioso contributo e ...