Antonella De Rosa uccisa a bastonate dal marito durante una lite e sepolta in giardino

Originaria di Foggia, uccisa a bastonate in Brasile: arrestato l’ex marito Il corpo della 43enne pugliese Antonella De Rosa rinvenuto in giardino: Originaria di Foggia, uccisa a bastonate in Brasile: arrestato l’ex marito Il corpo della 43enne pugliese Antonella De Rosa rinvenuto in giardino: Antonella De Rosa, 43 anni, stando alla ricostruzione della polizia brasiliana, è stata uccisa dal marito. Il suo corpo è stato seppellito dall’uomo nel giardino di casa.