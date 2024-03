Antisemitismo a sinistra Scossone mai visto nel Pd | il partito perde pezzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Daniele Nahum, consigliere comunale di Milano, dice addio aldemocratico. A spiegare i motivi è lui stesso nell'intervista a Giornale Radio: “Lascio PD per il clima che si è creato in questi mesi, per l'ambiguità sulla politica estera. Dissento su tutta la linea, non me la sentivo più di continuare. L'che si sta creando in diversi settori dellaè molto pericoloso. Il tema è anche questo. Lo sdoganamento della parola genocidio sta portando un'ondata diche mi preoccupa molto. Ci sono dirigenti locali del Pd e giovani democratici che hanno partecipato a manifestazioni pro Palestina, ma il vero problema è che in queste manifestazioni come slogan c'era la richiesta di cancellazione di Israele. Io non ci metterei piede. Sono commosso ed emozionato, sono 10 anni della mia vita, ma ...