Anticipazioni Uomini e Donne del 11 03 24 | è di nuovo scontro tra gli opinionisti e Gemma Galgani!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Oggi sono state registrate le nuove puntate di, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Di seguito eccovi leriportate dalla pagina di Lorenzo Pugnaloni su Instagram: La scelta di Brando Ephrikian si registrerà domani. Oggi non c’era né lui né le corteggiatrici. Per quanto riguarda il Trono over si parte da. La dama sta conoscendo uncavaliere, e nonostante abbia detto che non lo prende più di tanto lei dice che vuole continuare a conoscerlo. Lui si mostra disponibile ma la dama ha qualche dubbio. A quel punto Tina Cipollari è intervenuta attaccandola e hanno discusso un po’. Successivamente si unisce anche Gianni Sperti contro la, dicendo che lei vuole continuare giusto per, ma è ...