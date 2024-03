(Di lunedì 11 marzo 2024) Anche questa nuova settimana comincia con un altro appuntamento con Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. Se siete curiosi di saperenelle nuove registrazioni, scopriamolo insieme nel dettaglio grazie alle preziosedell’influencer Lorenzo Pugnaloni. Come sempre, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino ad animare la puntata con i loro commenti, ma ora scopriamo insiemeè accaduto. Ida Platano Uomini e Donne (ilcorrieredellacitta.com)Beatriz e Raffaella non siinArrivate ormai all’esasperazione, le due corteggiatrici del tronista Brando Ephrikian decidono di non presentarsi in puntata. Già nelle scorse ...

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45. In studio, ci saranno come sempre ... (ilcorrieredellacitta)

Màkari 3: stasera su Rai 1 il finale di stagione: Suleima perdonerà Saverio: Makari 3: anticipazioni della quarta ed ultima puntata Nella quarta ed ultima puntata della quarta stagione di Màkari , Peppe Piccionello porta Saverio Lamanna alle terme per consolarlo della fine ...

U&D, puntate 11 - 15 marzo: Platano manda un bigliettino a Cusitore e lui torna in studio: Le anticipazioni rivelano che non ci sarà alcun bacio con nessuno dei due. Inoltre, Ida manifesterà qualche dubbio su Daniele, visto che lo riterrà in po' troppo piccolo per lei. Nonostante ciò, ...

Anticipazioni U&D: colpo di scena nel trono classico, non si presentano in studio | Cosa è successo: Anticipazioni U&D: colpo di scena nel trono classico, non si presentano in studio | Cosa è successo: Raffaella e Beatriz decidono di non presentarsi in puntata e Brando ci rimane molto male. Ida fa recapitare un biglietto a Mario e lui torna.

U&D, anticipazioni riprese 6/03: assenti Beatriz e Raffaella, Brando annuncia la scelta: U&D, Anticipazioni riprese 6/03: assenti Beatriz e Raffaella, Brando annuncia la scelta: Il percorso di Brando a U&D è iniziato a metà settembre, sono passati quasi sei mesi da quando il ragazzo ha debuttato nel cast del Trono Classico ...

U&D, anticipazioni registrazione del 7 marzo: Brando pronto per la scelta finale in studio: U&D, Anticipazioni registrazione del 7 marzo: Brando pronto per la scelta finale in studio: Il tronista pronto a chiudere il suo percorso: tutto dipenderà dalla presenza di Raffaella e Beatriz in studio ...