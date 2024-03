Anteprima Rise of the Ronin | le nostre prime impressioni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Da qualche giorno, ormai, abbiamo messo le mani suof the, la nuova esclusiva PS5 e in questaandremo a raccontare lesul giocoof the, titolo targato Team Ninja e in uscita il prossimo 22 marzo è sicuramente uno dei giochi più intriganti di questo mese e di questa prima metà del 2024. Si tratta di un’esclusiva PS5 e già questo, di per sé, dovrebbe farci alzare di molto la soglia dell’attenzione. Oggi andremo a trattare quelle che sono leprimissimeproprio suof the, titolo che stiamo già giocando e di cui abbiamo a disposizione già un po’ di materiale di cui poter discutere in questa ...

