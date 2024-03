Ansia per Loredana Bertè | malore improvviso | è ricoverata in una clinica

(Di lunedì 11 marzo 2024) A seguito di un’improvvisa indisposizione,ha posticipato la tappa romana del suo tour, originariamente programmata per la serata di lunedì 11 marzo presso il Teatro Brancaccio. La notizia è stata diffusa dal team della cantante tramite un post su Instagram, dove si specifica che lo spettacolo è stato prontamente ripianificato per i prossimi mesi.per, èBerté, fresca della sua partecipazione a Sanremo, aveva già divulgato il suo progetto di portare il ManifestoTour attraverso i teatri italiani, un tour che avrebbe esplorato non solo la sua musica ma anche le vicende della sua vita artistica, narrate attraverso le liriche delle sue canzoni. Tuttavia, un inaspettato contrattempo di salute l’ha costretta ...

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'11 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope cercherà di convincere Maria e Salvador a non ... (comingsoon)

Ansia, stress e depressione: probiotici per ‘spegnerli’: Ansia, stress e depressione: probiotici per ‘spegnerli’: Verso una nuova generazione di probiotici per contrastare Ansia, stress e depressione agendo sul microbiota: lo studio.

Lignano in ansia per la chiesa più antica del litorale. Infiltrazioni e danni strutturali, «Fate presto»: Lignano in Ansia per la chiesa più antica del litorale. Infiltrazioni e danni strutturali, «Fate presto»: LIGNANO - Attualmente a Lignano ci sono sei chiese: la più antica porta il nome "Santa Maria del Mare". Per diversi secoli si trovava in località Bevazzana sulla ...

Tentativi diplomatici e ansia per l’escalation, cosa c'è dietro le parole del Papa sull'Ucraina: «Non si parla di resa»: Tentativi diplomatici e Ansia per l’escalation, cosa c'è dietro le parole del Papa sull'Ucraina: «Non si parla di resa»: Le parole di papa Francesco sulla guerra in Ucraina, consegnate alla tv svizzera, hanno scatenato polemiche. Il portavoce della Santa Sede Matteo Bruni: «Non è bandiera bianca» ...