Anitec-Assinform | ' Un manifesto per la governance dell' Ia'

(Di lunedì 11 marzo 2024) Analisi e proposte "verso unaresponsabile'intelligenza artificiale": è il tema del '' presentato da, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende Ict in Italia, su 'IA: cogliamo le opportunità, riduciamo i rischi'. Un documento che "raccoglie alcune linee guida mirate a promuovere un approccio responsabile all'Ia" e che - spiega una nota - delinea "il punto di vista'industria sulle principali politiche pubbliche necessarie per far sì che lo sviluppo'Ia abbia ricadute positive sulla società e sull'economia". Punta su "uno sviluppo consapevole" e "sottolinea la necessità di unaa tecnologia informata e animata da una visione 'tecno-realista'", ...

