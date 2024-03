Anita Olivieri gode della lite tra Perla e Alessio al GF? Confessioni senza microfoni

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024)Falsone eVatiero si sono allontanati al Grande Fratello, e questa è, ormai, una cosa piuttosto nota. Ad ogni modo, in queste ore sono emerse delle nuove informazioni, che sono state rivelate da Federico Massaromicrofono al resto dei concorrenti. La reazione dia quanto scoperto ha generato molta indignazione sul web.con gli autori del GF per: cosa è successo Le cose tranon stanno andando bene al GF. La ragazza aveva già notato un cambio repentino di atteggiamento da parte del coinquilino, cosa di cui si era confidata con Gresta Rossetti. Dopo tale sfogo, poi, i due sono stati chiamati in confessionale dagli autori e, in tale occasione, pare ...