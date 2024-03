“Anita? L’hanno capito tutti” Beatrice | il Grande Fratello fa vedere tutto a poco dalla diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non c’è dubbio che il flirt traOlivieri e Alessio Falsone sia l’argomento centrale di questi giorni al. E ovviamente lo sarà anche nella nuova puntata, quella in programma lunedì 11 marzo 2024. Anche perché proprio dopo la scorsa, i due hanno avuto la possibilità di stare un po’ da soli: cena a lume di candela e poi notte in suite. Notte in cui è scattato anche il primo bacio. Insomma, i due concorrenti avrebbero intrapreso una specie di conoscenza anche se, stando agli ultimi video rimbalzati su Twitter, lui sembrerebbe già essersi stancato di questo rapporto. Tanto per fare un esempio, questa mattina ha risposto in malo modo alla 26enne che gli aveva chiesto se la raggiungeva in giardino. Leggi anche: “No ragazzi, basta”., brutta scena nella casa ai danni ...