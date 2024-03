Angelo è minacciato dagli assassini di Petresine e Lolita non può far finta di nulla

Operazione “Fortezza” su due presunte associazioni criminali. La maggior parte degli arrestati in silenzio davanti al gip: Operazione “Fortezza” su due presunte associazioni criminali. La maggior parte degli arrestati in silenzio davanti al gip: Solo Angelo Moscara, 48enne di Casarano, ha fornito spontanee dichiarazioni. L’indagine ha preso il via da un’aggressione subita nel novembre 2020 da una persona interna alle dinamiche associative ...

Impagnatiello descriveva Giulia Tramontano come una persona mentalmente instabile per nutrire il suo narcisismo: Impagnatiello descriveva Giulia Tramontano come una persona mentalmente instabile per nutrire il suo narcisismo: Alessandro Impagnatiello si dipingeva, agli occhi dell'altra donna con cui aveva una relazione, quasi come una sorta di Angelo custode di Giulia Tramontano ...

A Manfredonia aggressioni, pestaggi e ricatti all’ombra del Comune: sette arresti. Ai domiciliari anche un ex assessore: A Manfredonia aggressioni, pestaggi e ricatti all’ombra del Comune: sette arresti. Ai domiciliari anche un ex assessore: Bufera all’ombra del Comune di Manfredonia (Foggia) dove sabato 9 marzo la Guardia di finanza ha eseguito sette misure cautelari tra cui una nei confronti dell'ex assessore ai Lavori pubblici e ...