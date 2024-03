Ancora una volta il petrolio fallisce il break rialzista | ribasso in arrivo?

(Di lunedì 11 marzo 2024)una olta ililchiudendo la settimana con undi circa il 2,5%. Diversi sono i fattori che hanno contribuito a questa debolezza che adesso potrebbe portare a un’accelerazione ribassista. La Cina scopre nuovi giacimenti die punta all’autosufficienza petrolifera La compagnia statale cinese CNOOC ha annunciato una scoperta significativa dinel suo giacimento petrolifero in acque profonde nel Mar Cinese Meridionale, con riserve di oltre 100 milioni di tonnellate digreggio leggero. Questa scoperta ha spinto CNOOC ad aumentare il suo obiettivo di produzione per l’anno di circa l’8%, con l’obiettivo di raggiungere una produzione record di 700-720 milioni di barili, ...

Prosegue il momento magico di Jasmine Paolini , che Batte nuova mente Anna Kalinskaya e si guadagna un biglietto per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells . Proprio come a Dubai, anche oggi ... (oasport)

Jannik Sinner continua a lasciare il segno nel mondo del tennis, con ferma ndosi come uno dei giocatori più in forma della stagione. La sua striscia di vittorie si estende a 17 match consecutivi, ... (thesocialpost)

L'attore non ha portato sul red carpet Gigi Hadid, ma la madre. La loro è ormai una tradizione, e insieme ne hanno passate tante: «La morte di mio padre è stata brutale, e ora abbiamo bisogno l'uno ... (vanityfair)

√ Club Dogo, a scuola di rap al Forum: Migliaia di mani al cielo molleggiate per riavvolgere, ancora una volta, il nastro di una storia che non solo è arrivata fino a oggi e ha influenzato le nuove generazioni, ma che sembra destinata a ...

Televideo racconta il film di Garrone, 'Io Capitano' ispirato a Schettino e al disastro Costa Concordia': Sul Televideo, una ricerca commissionata dalla Rai nel 2021 sulla corporate reputation dell'azienda, ha evidenziato come fosse ancora percepito positivamente dall'utenza, soprattutto perché ritenuto ...

Il post-partita. Brienza non molla la presa: "Serve vincerne ancora una»: Il post-partita. Brienza non molla la presa: "Serve vincerne Ancora una»: La vittoria di Pistoia su Cremona si rivela fondamentale per la salvezza, con un primo tempo eccellente e una gestione efficace nel finale. L'Estra compie un passo avanti verso l'obiettivo, ma la conc ...

Stefano De Martino tagga una misteriosa ragazza: nuova fiamma: Stefano De Martino tagga una misteriosa ragazza: nuova fiamma: Dopo la rottura con la showgirl Belen Rodriguez, Stefano De Martino non ha mai ufficializzato nuove storie amorose. Lo scapolo d'oro, tuttavia, in questo ...

