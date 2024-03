Ancora un terremoto in Italia | forte scossa | tanta paura

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’continua a termare. Unadiè stata registrata attorno alle 19.10 dell’11 marzo 2024 a Napoli: avvertita distintamente tra Fuorigrotta e Quarto, nei Campi Flegrei. Laha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza della zona. Questo evento, il più intenso degli ultimi 40 anni in questa area, fa parte di uno sciame sismico che ha visto oltre 80 eventi e si colloca all’interno del fenomeno del bradisismo, noto per essere legato alla dinamica vulcanica della regione. Sebbene non vi siano attualmente segnali di un’eruzione imminente, l’incremento della frequenza e l’intensità delle scosse, insieme al sollevamento del suolo di circa 15 centimetri al mese, richiedono un monitoraggio costante e aggiornamenti dei piani di emergenza. Gli esperti, tra cui ...

