Ancora un terremoto | gente in strada | i dettagli

(Di lunedì 11 marzo 2024)una nuova scossa di. Il sisma, registrato nella serata di oggi (lunedì 11 marzo), ha portato moltain. I. La terra continua a tremare. Il nostro Paese ormai da tempo continua a fare i conti con movimenti tellurici, anche di lieve entità, e in alcune zone ben precise la situazione resta molto critica. Tremala terra in Italia – Notizie.com – © AnsaA conferma di quanto detto sopra c’è la scossa diregistrata nella giornata odierna. Stando ai dati INGV, il sisma è stato registrato alle ore 19:08 ad una profondità di 2.9 km. Il movimento tellurico, quindi, è stato sentito chiaramente da molte persone. Fortunatamente non ci sono stati particolari problemi per persone o cose, ma la paura è stata tanta. Trema ...

Terremoto a Napoli: trema nuovamente la terra in Campania, stavolta è il Vesuvio: terremoto a Napoli: trema nuovamente la terra in Campania, stavolta è il Vesuvio: Nuova scossa di terremoto in Campania oggi, lunedì 11 marzo 2024. E' tornata a tremare la terra a Napoli, ma stavolta il fenomeno non ha interessato i Campi Flegrei, e al momento non è Ancora stata ...

Terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: terremoto Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: Una scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le 19 in zona Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Napoli. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ...

Ancora scosse di terremoto in Italia, scuole e altri edifici pubblici chiusi: “Occorre massima prudenza”: Ancora scosse di terremoto in Italia, scuole e altri edifici pubblici chiusi: “Occorre massima prudenza”: In poco tempo dopo il terremoto si sono attivati gli organi preposti, le istituzioni competenti per prendere le misure necessarie.