Ancora piogge e temporali | prorogata l’allerta meteo in Campania

Bologna, 10 marzo 2024 – Dopo l’ allerta per temporali e neve e il possibile innalzamento del livello dei fiumi per la giornata di oggi, domenica 10 marzo , ecco di nuovo il maltempo in Emilia Romagna ... (ilrestodelcarlino)

Ancora piogge in Campania, prorogata allerta: Ancora piogge in Campania, prorogata allerta: E' stata prorogata dalla Protezione Civile, in Campania, l'avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali fino alle 20 di domani, martedì 12 marzo. Sul territorio regionale, infatti, ...

Maltempo: ancora piogge in Campania, prorogata allerta: Maltempo: Ancora piogge in Campania, prorogata allerta: (ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - E' stata prorogata dalla Protezione Civile, in Campania, l'avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 20 di domani, martedì 12 marzo. Sul ter ...

Meteo, oggi lunedì 11 marzo, ancora piogge al Centro-Sud e parte del Nord: Meteo, oggi lunedì 11 marzo, Ancora piogge al Centro-Sud e parte del Nord: Nella prossime ore elevato rischio di piogge sparse e locali temporali su Liguria di levante, Emilia Romagna e al Centro-Sud; migliorerà invece nel resto del Nord ...