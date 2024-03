Ancora folla e caos sulla Pontina per l’afflusso al negozio dagli sconti folli Multa della polizia locale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 E’ stato un altro fine settimana dilungo la, all’ingresso di Latina, a causadi clienti, con conseguenti le lunghe code di auto, all’altezza del chilometro 68,6. Come accaduto in passato, è stato necessario l’interventoche ha voluto intensificare i controlli su un’attività commerciale presente nella zona, presa d’assalto nonostante il maltempo. In seguito ai pesanti disagi causati dal flusso di famiglie che si recavano nel, le autorità hanno avviato una serie di verifiche per valutare l’impatto dell’esercizio commercialeviabilità. Disagi e intervento delle forze dell’ordine Domenica 18 febbraio, la statale 148 è andata in tilt a causa ...

Le cronache sulla guerra Ucraina si sono forse affievolite, ma in Ucraina la guerra c’è ancora . E a subirla sono come sempre i civili che, oltre alle bombe e alle città distrutte , devono vedersela ... (iodonna)

Molti palestinesi nella Striscia di Gaza hanno seguito gli ordini di evacuazione dell'esercito israeliano e hanno cercato sicurezza in aree designate solo per scoprire che c'è poco spazio rimasto nel ... (globalist)

Fano, 26 gennaio 2024 – La piccola chiesa di San Cristoforo ieri non ce l’ha fatta ad accogliere le diverse centinaia di persone che vi si sono riversate per dare l’ultimo affettuoso saluto a ... (ilrestodelcarlino)

Frosinone, un morto e tre feriti. Dietro la sparatoria al bar una guerra per lo spaccio. Il killer: «L'ho fatto per una donna»: Frosinone, un morto e tre feriti. Dietro la sparatoria al bar una guerra per lo spaccio. Il killer: «L'ho fatto per una donna»: L’arresto di Mikea Zaka, già all’attenzione degli investigatori, lascia intendere che la provincia emuli la capitale nel business degli stupefacenti ...

Mondello, è ancora ‘allarme estate’: la borgata si prepara al pienone: Mondello, è Ancora ‘allarme estate’: la borgata si prepara al pienone: Tantissimi i problemi. L’emergenza motorini PALERMO- Se non sei già stato a Mondello, ci andrai presto. Sta già cominciando la lunga estate di Palermo che, in fondo, non è mai davvero finita. Quel mar ...