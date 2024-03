Anche Fedez andrà in tv | ecco chi lo intervisterà

Pagina 1 | Fedez, dopo la Ferragni addio anche a Muschio Selvaggio: "Non avrebbe senso": Pagina 1 | Fedez, dopo la Ferragni addio Anche a Muschio Selvaggio: "Non avrebbe senso": Il format è al centro di una querelle giudiziaria con l'ex collega Luis Sal: l'annuncio del rapper e tutti i dettagli ...

Muschio Selvaggio, Fedez: "Disposto a pagare parte di Luis Sal anche di più": Muschio Selvaggio, Fedez: "Disposto a pagare parte di Luis Sal Anche di più": Il rapper nella puntata di oggi annuncia con Mr. Marra lo stop del podcast: "Situazione è insostenibile per tutti, i soldi stanno finendo" ...

In queste ore è stato rivelato in anteprima che Fedez sarà ospite di Belve nella nuova edizione su Rai 2: In queste ore è stato rivelato in anteprima che Fedez sarà ospite di Belve nella nuova edizione su Rai 2: Nella prossima edizione di Belve dovremmo finalmente poter vedere l’intervista a Fedez condotta da Francesca Fagnani.