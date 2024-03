Anbi Lazio celebra il contributo femminile alla Bonifica. La Di Muzio: “Le donne in agricoltura sono state da sempre un cardine”: Anbi Lazio celebra il contributo femminile alla Bonifica. La Di Muzio: “Le donne in agricoltura sono state da sempre un cardine”: In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Anbi Lazio ha celebrato il valore delle donne nel settore della bonifica. Si è infatti riunito Il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) di Anbi Laz ...

ANBI Lazio: “Il Comitato Pari Opportunità rimarca il valore del lavoro delle donne nella bonifica”: Anbi Lazio: “Il Comitato Pari Opportunità rimarca il valore del lavoro delle donne nella bonifica”: Anche il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) di Anbi Lazio in concomitanza della Giornata Internazionale della Donna, intende rimarcare il valore ed il contributo indispensabile delle donne nel mondo ...

Concorsi Lazio 2024: Concorsi Lazio 2024: È stato indetto il bando per il Servizio Civile Universale 2024 volto a selezionare 52.236 operatori volontari per progetti in Italia e all’estero. Opportunità per giovani tra i 18 e 28 anni ...