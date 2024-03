(Di lunedì 11 marzo 2024) «È pura fortuna se non si è ripetuta la tragedia di. Non permetteremo che accada di. Questo gruppo di, e mi limito a definirli in questo modo perché gli...

Anagni, ragazzino di 12 anni picchiato dai bulli in piazza: in ospedale con fratture e denti rotti. Il sindaco: «Rischiato nuovo caso Willy»: Anagni, ragazzino di 12 anni picchiato dai bulli in piazza: in ospedale con fratture e denti rotti. Il sindaco: «Rischiato nuovo caso Willy»: «È pura fortuna se non si è ripetuta la tragedia di Willy. Non permetteremo che accada di nuovo. Questo gruppo di bulli, e mi limito a definirli in questo modo perché gli epiteti sarebbero ben peggior ...

