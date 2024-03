Amici 23 | promossi quindici cantanti e ballerini | ecco chi sono | le squadre e i giudici In gara anche il figlio di Paolo Carta | marito di Laura Pausini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Manca pochissimo per il via alla fase Serale di “di Maria De Filippi”, il talent per eccellenza e il più longevo della tv (23 edizioni), nato da una idea di Maria De Filippi. Ialla prima serata di Canale 5 – al via il 23 marzo –Mida, Holden, Petit, Martina, Lil Jolie, Sarah e Ayle. Mentre iDustin, Nicholas, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia e Giovanni. Eliminate nella puntata di ieri pomeriggio Nahaze e Kia, alla quale è stato proposto di tornare a settembre nella scuola. La suddivisione dei 15 “” spetterà aiAlessandra Celentano con Rudy Zerbi, Raimondo Todaro con Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini con Emanuel Lo. Squadra che vince non si cambia. Le 9 puntate previste saranno sotto la direzione ...