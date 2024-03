Amici 23 | Lorella Cuccarini fa una dolce dedica social a Mew | la reazione della cantante

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ieri, domenica 10 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano didi Maria De Filippi, la cui fase finale sarà trasmessa dal prossimo 23 marzo in prima serata. Al seraleventitreesima edizione hanno avuto accesso quindici allievi, ovvero i ballerini Dustin Taylor, Marisol Castellanos, Kumo, Sofia Cagnetti, Lucia Ferrari, Gaia De Martino, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. E i cantanti Holden, Petit, Lil Jolie, Mida, Sarah Toscano, Martina Giovannini e Ayle. A valutare le loro esibizioni saranno Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, che anche l’anno scorso hanno ricoperto il ruolo di giudici. Nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano ha fatto il suo ritorno in studio laMew, che lo scorso 9 gennaio ha abbandonato il talent insieme al fidanzato Matthew. Mew, nome d’arte di Valentina ...