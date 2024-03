Amici 23 | Ayle al Serale ma sul web notano la freddezza di Maria De Filippi verso il cantante

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a comingsoon©

Nella puntata di Amici 23 di domenica 10 marzo, sono state consegnate le ultime maglie per il serale . A conquistare il posto tanto ambito per l'ultima fase del talent show di Canale 5 sono Ayle , Lil ... (fanpage)

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 10 marzo, Kumo , Giovanni e Ayle hanno conquistato la maglia per il Serale! (comingsoon)

Amici, le pagelle: Ayle “stonato come una campana” (voto 4), Vessicchio mette a dura prova (voto 8): Amici, le pagelle: Ayle “stonato come una campana” (voto 4), Vessicchio mette a dura prova (voto 8): L’ultima puntata pomeridiana domenicale del talent di Canale 5 vede formarsi definitivamente la squadra del Serale. Due concorrenti ne restano fuori, Ayle passa anche se “è stonato come una campana” a ...

La maglia dorata per Ayle è la sconfitta di Anna Pettinelli: “Al Serale anche stonando”: La maglia dorata per Ayle è la sconfitta di Anna Pettinelli: “Al Serale anche stonando”: Nella 23° puntata del Pomeridiano, l'ultima prima della fase Serale di Amici 23, è stata consegnata la maglia dorata ad Ayle da Anna Pettinelli "anche ...

Ayle accede al Serale ma il mancato abbraccio con Maria De Filippi fa discutere (VIDEO): Ayle accede al Serale ma il mancato abbraccio con Maria De Filippi fa discutere (VIDEO): Nel corso della puntata di ieri Maria De Filippi è stata criticata per non aver abbracciato Ayle per l’accesso al Serale di Amici 23. Dopo la puntata di ieri pomeriggio Maria De Filippi è stata ...