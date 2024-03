Alzare l’orizzonte scientifico

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 11 marzo 2024) Introdurre idee nuove in linea con la più attuale ricerca scientifica. Abituati a ragionare in termini di patologia d’organo con il suo relativo specialista: cuore (cardiologo), polmone(pneumologo), ossa (ortopedico), intestino (gastro-enterologo)…applichiamo la medicina sintomatologica, basata sulla cura dei segni e dei sintomi, senza rimuovere la causa della patologia. Così la medicina cronicizza ma non guarisce perché non rimuove la causa. La medicina della sintomatologia è funzionale alla offerta specialistica, tecnologica, farmacologica. Ogni organo ha il suo specialista. Ogni sintomo ha un farmaco. Tutta la medicina è organizzata per patologia d’organo. Così gli Ospedali e l’Università, organizzati su una visione verticale basata sulla patologia di’organo. Cuore: cardiologia. Intestino: gastroenterologia. Occhio: Oculistica. Ossa: ortopedia. Questo modello sanitario e ...