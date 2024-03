Alone in the Dark | l’unicità rispetto a Resident Evil spiegata dagli sviluppatori

(Di lunedì 11 marzo 2024) La data di uscita diin theè ancora lontana, essendo fissata al 25 ottobre. Nel frattempo la concorrenza diretta con Silent Hill 2 Remake e quella a distanza, almeno in termini di anno di lancio, con4 Remake ha dato aglil’occasione per parlare deldel loro videogioco. Come riporta anche Game Rant, il producer diin theAndreas Schmiedecker ha ribadito cheè sicuramente una fonte di ispirazione per i giochi survival horror. Ciò non toglie chein theabbia tratti ben distinguibili che lo rendono unico. Manteniamo gli elementi classici del survival horror con l’esplorazione paurosa, gli enigmi che ...

