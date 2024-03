Almanacco del 11-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024)del giorno è giovedì 7 di marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo a vedere oggi la chiesa Ricorda i santi perpetua e felicità e beh se ti chiami Perpetua il nome deriva dal latino Perpetua Che significa continuo immutabile felicità deriva dal latino e significa favorito dagli dei per fortuna e prosperità il proverbio ci diceste il tempo muta il gatto starnuta sono nati oggi Alessandro Manzoni Anna Magnani Francesca rettondini Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e intanto che arriva l’elenco auguriamo una buona giornata a Salvatore ad Antonio e a Sara è in quelli nostri nati di oggi Allora Federica Ilenia Antonio Andrea auguri di un buon compleanno a ciascuno di voi e allora il viaggio nel tempo ci porta in quelle 7 marzo 1724 San Tommaso d’Aquino il suo sistema filosofico influenzò influenza ancora tanta parte della ...