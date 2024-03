Alluvioni in Toscana | bonifici inviati ai cittadini colpiti

Elisa Tozzi : “Perché l’argine del torrente Marina di Campi Bisenzio non era stato messo in sicurezza? Già nel 2014, in seguito ad un sopralluogo della Polizia municipale sul l’argine destro del ... (firenzepost)

Alluvione: arrivano i primi ristori della Regione per i cittadini danneggiati: Alluvione: arrivano i primi ristori della Regione per i cittadini danneggiati: Sono in partenza i bonifici per le popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso novembre con un contributo fino a 3mila euro ...

Alluvione Toscana, Giani: ‘In partenza i bonifici ai cittadini con risorse dalla Regione’: Alluvione Toscana, Giani: ‘In partenza i bonifici ai cittadini con risorse dalla Regione’: “Lo avevo promesso e lo realizziamo velocizzando il più possibile le procedure, non con le parole ma con i bonifici della Regione Toscana che sono già in partenza per un primo contributo direttamente ...

Giani, in partenza bonifici della Regione per gli alluvionati: Giani, in partenza bonifici della Regione per gli alluvionati: “Come Regione Toscana siamo stati fin da subito al fianco delle popolazioni colpite dalla tremenda alluvione di novembre. Per questo ho previsto nel censimento danni anche ulteriori rimborsi per beni ...