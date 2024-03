Allevatori bufale | Consiglio di Stato accoglie nostre tesi | annullati abbattimenti

(Di lunedì 11 marzo 2024) “La sentenza deldiche ha accolto il ricorso di duedel Casertano contro gliingiustificati diva ben oltre il semplice aspetto tecnico: demolisce i principi su cui si fonda il Piano della Regione Campania“. Così Gianni Fabbris, presidente di Altragricoltura e leader deglicasertani che si battono contro il piano regionale per l’eradicazione della brucellosi e della Tbc bufaline, commenta la sentenza dei giudici amministrativi che hanno annullato il provvedimento di abbattimento del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Caserta di 600allevate in due aziende; dei 600 capi mandati al macello per presunta positività alla Tbc, solo 34 sono risultate realmente positività alla malattia. “La sentenza – ...

