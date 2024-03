Allerta meteo sulle Marche | rischio temporali anche di forte intensità in varie zone della regione

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o ... (noinotizie)

Prosegue l‘ allerta Maltempo , con particolare violenza al Centro-Sud , dove si è attivata un’ allerta gialla per temporali e grandine . Dalla notte di oggi per tutto il 12 marzo le regioni a rischio ... (thesocialpost)

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio grandine domani 12 marzo: le regioni coinvolte: Maltempo, Allerta meteo gialla per temporali e rischio grandine domani 12 marzo: le regioni coinvolte: Per la giornata di domani, martedì 12 marzo, si segnala la prevalenza di nuvole e tempo instabile con piogge e locali rovesci o temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia ...

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Neve: Allerta meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Neve: Per la giornata di martedì 12 marzo, è stata diramata sul sito ufficiale della Protezione civile un'Allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, ...

Allerta meteo sulle Marche: rischio temporali (anche di forte intensità) in varie zone: Allerta meteo sulle Marche: rischio temporali (anche di forte intensità) in varie zone: ANCONA Dal primo pomeriggio di lunedì sono previste sulle Marche precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale più insistenti nelle zone medio collinari e costiere ...