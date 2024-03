Allerta meteo senza fine | altra proroga fino a martedì | Irpinia e Sannio cambiano ‘colore’

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, hato il vigente avviso didi livello Giallo per piogge e temporalialle ore 20 di domani,12 marzo. Sul territorio regionale, infatti, continueranno ad insistere precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero portare un conseguente rischio idrogeologico con allagamenti e frane.alle 20 di oggi il livello diè Giallo sull’intera Campania. Dalle di di staseraalle 20 di domani, le precipitazioni saranno in attenuazione sui quadranti 4 e 7 (Alta; Tanagro) dove si passerà a Verde. Si ricorda che ...

Allerta meteo in Puglia insieme ad altre sei regioni in Italia. Freddo, pioggia e vento. Il terzetto che contraddistinguerà anche questo inizio settimana non solo al Sud.... (quotidianodipuglia)

Un avviso di allerta meteo in Campania è stato emanato dalla Protezione civile regionale fino alle 20 di questa sera. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del ... (2anews)

Allerta gialla in Veneto: quali fiumi a rischio esondazione. La mappa meteo: Allerta gialla in Veneto: quali fiumi a rischio esondazione. La mappa meteo: Venezia, 10 marzo 2024 – L’ondata di maltempo che sta attraversando il Veneto è in miglioramento. È stata decretata l’ Allerta gialla fino alle 14 di domani, lunedì 11 marzo: osservatori speciali i ba ...

Meteo: allerta gialla nel Lazio. Scuola Badini chiusa dopo la caduta di un albero: meteo: Allerta gialla nel Lazio. Scuola Badini chiusa dopo la caduta di un albero: Continuano piogge e forte vento sulla regione. Proprio al vento è dovuto il crollo di un albero un una scuola all'Aventino ...

Maltempo "estremo" anche sulla Puglia, piogge e temporali. Allerta meteo in 7 regioni (ma dal 13 arriva la primavera): Maltempo "estremo" anche sulla Puglia, piogge e temporali. Allerta meteo in 7 regioni (ma dal 13 arriva la primavera): Allerta meteo in Puglia insieme ad altre sei Regioni in Italia. Freddo, pioggia e vento. Il terzetto che contraddistinguerà anche questo inizio settimana non solo al Sud. L'italia ...